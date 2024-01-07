Сергей Собянин поздравил жителей Москвы с Рождеством

Мэр пожелал праздничного настроения, крепкого здоровья, благополучия и всего наилучшего

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей города с Рождеством и пожелал праздничного настроения, крепкого здоровья и благополучия.

"Сердечно поздравляю вас с Рождеством Христовым! <...> Свет Рождества несет в себе неиссякаемую энергию добрых дел, которая передается от сердца к сердцу. Желаю вам, дорогие друзья, праздничного настроения, крепкого здоровья, благополучия и всего наилучшего", - написал мэр столицы в Telegram-канале.

Праздник наполняет мир радостью и любовью, утверждает идеалы добра и милосердия, помогает каждому проявить свои лучшие человеческие качества, отметил он. "Рождество - это искреннее желание делиться душевным теплом, заботиться о близких и всех людях, кто нуждается в нашей поддержке. Главное украшение праздника в Москве - большой зимний фестиваль. В 2024 году "Путешествие в Рождество" проходит в десятый раз, притягивая москвичей и гостей столицы доброжелательной атмосферой и ощущением сказки", - рассказал Собянин.

Он также отметил, что в рамках акции "Москва помогает" каждый желающий может передать новогодний подарок для детей, проживающих в новых регионах РФ, а также для участников специальной военной операции.