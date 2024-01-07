В Курске к Дню театра откроют музей основоположника русской актерской школы Щепкина

Перенос открытия связан с внедрением интерактивных технологий в экспозицию, отметил директор театра Сергей Конев

КУРСК, 7 января. /ТАСС/. Музей уроженца Курской области и одного из основоположников русской актерской школы Михаила Щепкина откроют в Курском государственном драматическом театре ко Всемирному дню театра весной 2024 года. Перенос сроков связан с внедрением интерактивных технологий в экспозицию, сообщил ТАСС директор театра Сергей Конев.

"На [2024 год] запланированы ремонтные работы [в театре] - оснащение малой сцены в рамках нацпроекта "Культура", будет заменено световое, звуковое оборудование. Что касается музея <...> окончательная дата, о которой мы подписали соглашение, это 27 марта - День театра, в этот день откроется музей", - сказал собеседник агентства.

Первоначально музей Щепкина планировали открыть 7 ноября 2023 года - к 235-летию со дня рождения актера. По словам Конева, перенос сроков связан с объективными причинами - увеличением доли мультимедийных и интерактивных технологий в экспозиции музея.

Ранее в беседе с ТАСС Конев отмечал, что среди экспонатов в первом театральном музее Курского государственного театра представят копию вольной Щепкина, которую актер получил в 1822 году, а также другие материалы, связанные с жизнью и творчеством уроженца Курской губернии. Создание музея Курского драматического театра обсуждалось на протяжении долгих лет и стало возможным благодаря федеральному финансированию и помощи со стороны специалистов государственного центрального театрального музея имени А. А. Бахрушина. В экспозицию музея, который разместится в курском театре, войдут театральные костюмы, программки и афиши, некоторые из которых датируются 19 веком, дневники актеров, предметы современной жизни театра, награды разных лет.

Курский государственный драматический театр основан в 1792 году, распоряжением генерал-губернатора Александра Беклешева театр открыли в здании Благородного собрания. В одном из старейших в России театре в разные годы состоялся дебют таких актеров, как Щепкин, Николай Рыбаков, Любовь Млотковская, получивших в дальнейшем широкую известность, на подмостках театра выступали корифеи русского театра Павел Орленев, Вера Комиссаржевская, Константин Варламов, Василий Качалов, Александра Яблочкина. В настоящее время в репертуаре театра - более 45 спектаклей русских и зарубежных авторов.