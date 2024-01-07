В отдаленный район Колымы планируют провести быстрый интернет в 2024 году

В региональном правительстве уточнили, что 14 соцобъектов переключат со спутникового канала связи

ТАСС, 7 января. Строительство волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) до Северо-Эвенского муниципального округа в Магаданской области завершат в 2024 году, сообщается на сайте регионального правительства.

"В 2023 году практически все муниципальные округа региона обеспечены широкополосным подключением (ШПД) к сети интернет через волоконно-оптические линии связи. В настоящее время ШПД нет в Северо-Эвенском округе. <…> В марте 2023 года началось строительство ВОЛС от Омсукчана до Эвенска [административный центр Северо-Эвенского округа]. В настоящее время линия прокинута на 200 км при планируемой общей протяженности в 606 км. Ожидается, что работы будут завершены в июне этого года", - говорится в сообщении со ссылкой на министра цифрового развития и связи Магаданской области Дмитрия Мироненко.

Уточняется, что 14 социально значимых объектов в Северо-Эвенском округе будут переключены со спутникового канала связи на высокоскоростную линию доступа в интернет. Также ведутся работы по линии ВОЛС Оротукан - Омсукчан, а также планируется резервирование морской линии ВОЛС от Сахалина до Магадана. Кроме того, планируется строительство ВОЛС от поселка Кедровый до поселка Усть-Неры (Якутия).

По информации властей, Магаданская область находится в первой пятерке регионов страны по доле домохозяйств, обеспеченных широкополосным доступом в интернет. Кроме того, в регионе созданы и постепенно развиваются беспроводные бесплатные общественные сети Wi-Fi в скверах, библиотеках, театрах, культурно-досуговых центрах. Все населенные пункты Колымы обеспечены сотовой связью - от 4G до 2G.

Северо-Эвенский муниципальный округ расположен в юго-восточной части области. Там проживают около 1,8 тыс. человек. Из-за отдаленности и сложной транспортной схемы он полностью не исследован. Ландшафт различный - от равнинной тундры до горных вершин с альпийскими лугами, изрезан множеством рек и тайгой.