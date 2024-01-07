Патриарх Кирилл поздравил Путина с Рождеством

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента РФ Владимира Путина с праздником Рождества Христова. Телеграмма опубликована на сайте Московского патриархата.

"Ваше превосходительство, глубокоуважаемый Владимир Владимирович! Сердечно поздравляю вас с Рождеством Христовым и новолетием. <...> Выражаю вам сердечную признательность за неизменное внимание к трудам Русской православной церкви, направленным на сохранение народных святынь, защиту веры и непреходящих нравственных ценностей, воплощение в жизнь различных просветительских и благотворительных инициатив", - говорится в сообщении.

Патриарх выразил надежду, что многолетнее плодотворное соработничество церкви, государственных властей и общественных институтов будет и в дальнейшем способствовать сплочению народа, духовно-нравственному и патриотическому воспитанию молодежи, созиданию мира и гражданского согласия.

"Поистине особая значимость свершившегося события не умаляется и доныне. Традиционно в святые рождественские дни церковь призывает людей к благодарственной молитве и преображению своей жизни, к совершению добрых дел и заботе о ближних", - добавил патриарх.

"Желаю Вам крепкого здоровья и благоденствия, всесильной помощи Божией и успехов в высоком и ответственном служении, с усердием совершаемом Вами на пользу России", - написал он в заключение.