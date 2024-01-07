Москвичи воспользовались услугами в сфере жилья более 150 тыс. раз в 2023 году

Более 70% заявок поступило онлайн, сообщила пресс-служба столичного департамента городского имущества

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Москвичи обратились за услугами и сервисами в сфере жилья свыше 150 тыс. раз в 2023 году, более 70% заявок поступило онлайн, сообщила пресс-служба столичного департамента городского имущества.

"Количество обращений за государственными услугами и сервисами в жилищной сфере в электронном виде растет. В 2023 году из более чем 150 тыс. заявок 70% поступило онлайн, тогда как в 2022-м через портал mos.ru подали 65% обращений от общего количества", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента Максима Гамана.

Отмечается, что самым востребованным в жилищной сфере является сервис, позволяющий узнать место в очереди на улучшение жилищных условий, им в 2023 году воспользовались около 70 тыс. раз. За государственной услугой по предоставлению сведений и документов о зарегистрированных до 31 января 1998 года правах на жилье, а также за услугой по заключению договора соцнайма или дополнительного соглашения к нему граждане обратились более 26 и 20 тыс. раз соответственно. Департамент городского имущества предоставляет более 20 различных государственных и иных услуг и сервисов в жилищной сфере, практически все из них доступны онлайн.