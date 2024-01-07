Путин рассказал об иконе святой Елизаветы Федоровны в Ново-Огареве

Президент назвал символичным и удивительным ее "возвращение"

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин рассказал, как привез из Нью-Йорка икону с ликом святой Елизаветы Федоровны Романовой и поместил ее в Ново-Огарево, где когда-то жила великая княгиня. Такое "возвращение" он назвал символичным и удивительным.

Икону президент показал своим гостям - семьям погибших в СВО Героев России - во время рождественского богослужения в домовой церкви на территории подмосковной резиденции Ново-Огарево.

"Мне эту икону с мощами [святой Елизаветы Федоровны] подарил предстоятель зарубежной [Русской православной] церкви в Нью-Йорке. Я ее сюда привез, дома поставил и не сразу осознал, что она [Елизавета Федоровна] вернулась к себе домой. Ведь это ее дом, она здесь жила", - сказал Путин.

Резиденция Ново-Огарево до революции была усадьбой великого князя Сергея Александровича Романова, мужа Елизаветы.

Путин добавил, что позже перенес икону из дома в храм Спаса Нерукотворного Образа на территории резиденции. "Эта церковь была их [четы Сергея Александровича и Елизаветы Федоровны Романовых] домовым храмом", - сказал президент. "Символично", - отметил один из гостей главы государства. Путин согласился: "Удивительно. Символично".

Елизавета Федоровна Романова (1864-1918), урожденная принцесса Гессен-Дармштадтская, была женой московского градоначальника великого князя Сергея Александровича (пятый сын императора Александра II). Он был убит террористом в 1905 году. Елизавета, известная своими делами милосердия, была убита 18 июля 1918 года, на следующую ночь после расстрела императорской семьи. Вместе с четырьмя членами царской фамилии и тремя близкими она была заживо сброшена в шахту заброшенного железного рудника в Алапаевске. В 1992 году она и ее сестра Варвара были причислены Русской православной церковью к лику святых.