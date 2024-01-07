Кириенко поздравил бойцов подразделений ДНР с Рождеством

Глава республики Денис Пушилин отметил, что праздник с заместителем руководителя администрации президента встретили с прихожанами одного из храмов региона

ГЕНИЧЕСК, 7 января. /ТАСС/. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко поздравил с Рождеством бойцов нескольких подразделений в Донецкой Народной Республике, сообщил в Telegram-канале глава региона Денис Пушилин.

"С Сергеем Кириенко заехали в несколько подразделений поздравить бойцов с Рождеством. У ребят настроение отличное, все боевые задачи выполняются", - написал он.

Пушилин отметил, что "праздник Рождества Христова с Сергеем Кириенко встретили с прихожанами одного из храмов Донецкой Народной Республики".

Глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник 6 января сообщил, что Кириенко вручил государственные награды активистам региона и передал Музею донского казачества в Станице Луганской копию иконы "Богоматерь Донская".