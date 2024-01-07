Бойцы ВС РФ на купянском направлении встретили Рождество в подземном воинском храме

Священник - иерей Олег Нечаев отметил, что у всех военнослужащих есть возможность в светлый праздник помолиться, поздравить друг друга, попросить прощения и обратиться к Богу

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Военнослужащие 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки ВС РФ встретили Рождество Христово в подземном воинском храме на купянском направлении. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"Православный храм был построен для военнослужащих в лесном массиве под землей. Он открыт для всех желающих верующих и позволяет дать духовное принятие себя, своей веры и правильного жизненного пути. На празднике встречи Рождества Христова военнослужащие в зоне СВО смогли отметить в мир приход Бога", - говорится в сообщении.

Как уточняется, военный священник - иерей Олег Нечаев, помощник командующего 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" по работе с верующими военнослужащими, отметил, что у всех военнослужащих есть возможность в светлый праздник помолиться, поздравить друг друга, попросить прощения и обратиться к Богу.

"Мы находимся в полевом храме. Он расположен под землей. На празднике встречи Рождества Христова с нами находятся военнослужащие. Для нас для всех, конечно, Рождество Христово - это, в первую очередь, спасение, приход в мир Бога", - рассказал военный священник иерей Олег Нечаев, его слова приводит военное ведомство.

"У нас в районе построили храм, чтобы каждый военнослужащий мог обратиться к Богу. И перед выполнением боевой задачи у нас есть всегда возможность сюда прийти и помолиться. Сегодня к нам приехал батюшка для проведения торжественной службы. И всем нашим коллективом мы сможем отметить праздник Рождество Христово", - цитирует Минобороны РФ механика-водителя с позывным Дракон.