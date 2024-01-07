Воробьев попросил СК ходатайствовать о передаче котельной властям Подольска

В результате аварии без отопления остались жители микрорайона Климовск

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Губернатор Московской области Андрей Воробьев обратился с просьбой в Следственный комитет РФ выйти с ходатайством в суд о передаче частной котельной в Подольске в эксплуатацию муниципальному предприятию, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.

"Для нас крайне важно получить в эксплуатацию котельную <...>, это возможно двумя путями: или через уголовное дело или добровольно. Наши обращения к собственнику, к сожалению, не возымели действия. Поэтому обращаюсь в Следственный комитет, прежде всего, чтобы можно было выйти в суд, для того чтобы мы могли взять в эксплуатацию, набрать персонал и полностью провести ревизию и дальнейшие работы. Ситуация по-прежнему непростая, персонал здесь только рядовой, собственника по-прежнему и владельцев мы не видели, так же как генерального директора", - приводятся в сообщении слова губернатора.

4 января в результате аварии без отопления остались жители микрорайона Климовск в Подольске. Температура воздуха в Подмосковье в ночь с 3 на 4 января, по информации Гидрометцентра России, в населенных пунктов опускалась ниже 30 градусов и была на 7 - 12 градусов ниже климатической нормы. В столичном регионе был объявлен оранжевый уровень опасности. Температура воздуха в Подольске понижалась до минус 21 градуса.

На теплотрассе от котельной ЗАО "КСПЗ" были обнаружены три утечки, в результате чего несколько домов остались без тепла. По итогам проведенных аварийно-восстановительных работ котельная была запущена, однако после на объекте выявили технические неполадки. Для жителей были открыты пункты обогрева в гимназии им. Подольских курсантов и ДК "Машиностроитель". 5 января был запущен котел. В субботу, 6 января, глава городского округа Григорий Артамонов сообщил о введении режима ЧС локального характера. Из-за морозов отопительная система замерзла, в результате чего при запусках появлялись новые прорывы на магистральной линии и в домах. Как сообщили ТАСС в единой дежурно-диспетчерской службе, по последним данным, без тепла в Климовске остаются 149 тыс. человек. В воскресенье, 7 января, в Подольске 22 градуса мороза.