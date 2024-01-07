На Кубани объявили штормовое предупреждение

Меры введены из-за сильного дождя с грозой и ветра

КРАСНОДАР, 7 января. /ТАСС/. Штормовое предупреждение объявили в Краснодарском крае из-за сильного дождя, а также лавиноопасности в горах. Об этом сообщили в краевом ГУ МЧС.

"В течение суток 8 января, а также 9 января местами в крае (исключая муниципальное образование город Сочи) ожидается сильный дождь в сочетании с грозой и сильным ветром 20-25 м/ с", - говорится в сообщении.

Из-за непогоды также ожидается подъем воды в притоках реки Кубань в районе Горячего Ключа, Северского, Абинского, Крымского районов и на реках Черноморского побережья в районе Геленджика и Туапсинского района.

В ведомстве также предупредили о лавинной опасности. Предупреждение действует в горах на высоте более 1,5 тыс. м в период с 8 по 10 января. Туристам и жителям края рекомендуют не выходить в горы в снегопад и непогоду. В случае экстренных ситуаций обращаться по единому телефону 101.