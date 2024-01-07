Патриарх Кирилл назвал великим грехом Варфоломея поддержку им раскола на Украине

Предстоятель Русской православной церкви отметил, что политические факторы привели к тому, что на Украине в 2018 году была создана раскольническая ПЦУ

ТАСС, 7 января. Поддержка Константинопольским патриархом Варфоломеем церковного раскола на Украине является не просто его ошибкой, а великим грехом. Об этом заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в интервью гендиректору ТАСС Андрею Кондрашову, которое вышло в эфир на телеканале "Россия-1".

"Константинопольский патриарх - несвободный человек, он находится под сильными влияниями тех, кто имеет силу в этом мире. Сам он не имеет поддержки, собственной паствы в том месте, где он находится, я имею в виду Турцию, - действительно ведь человеку непросто. Поэтому, по всей вероятности, этот неблагоприятный контекст и формирует ту позицию Константинопольского патриарха, с которой очень многим невозможно согласиться", - сказал патриарх.

"И поэтому поддержка раскола на Украине - это не просто ошибка Константинопольского патриарха, это его великий грех", - добавил он.

Предстоятель Русской православной церкви отметил, что именно политические факторы привели к тому, что на Украине в 2018 году была создана раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ). Непосредственное участие в ее создании приняли представители Константинопольского патриархата.

По мнению патриарха, киевские власти пошли по пути создания раскола потому, что не могли обратить каноническую церковь на Украине "на ту политическую позицию, которую большинство людей не разделяли и не разделяют".