Патриарх Кирилл назвал Россию опорой православия во всем мире

По словам предстоятеля РПЦ, издавна Русская православная церковь способствовала развитию добрых и братских отношений российского государства со странами православного и арабского мира

ТАСС, 7 января. Россия аккумулировала в себе сегодня значительные духовные силы и стала опорой православия во всем мире. Об этом заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в интервью гендиректору ТАСС Андрею Кондрашову, которое вышло в эфир на телеканале "Россия-1".

"Россия действительно набрала силы - материальные, интеллектуальные, научные, военные. Множество сил. Но Россия набрала, несомненно, и духовную силу, она стала опорой православия во всем мире. Церковь наша не просто играет какую-то культурную роль и находится за полями общественной жизни, там, на периферии, обслуживая пенсионеров. Она в центре жизни людей", - сказал патриарх.

Он отметил, что издавна Русская православная церковь способствовала развитию добрых и братских отношений российского государства со странами православного и арабского мира. Также она играет важную роль в сохранении духовного единства всего мирового православия.

По словам патриарха, раскольнические процессы, происходящие на Украине, инициированы не только врагами России, но и врагами православия. Речь идет в том числе о попытках "оторвать" РПЦ от других поместных православных церквей. По мнению предстоятеля, если это произойдет, то ослабит в первую очередь те церкви.

"По милости Божьей все-таки большинство православных лидеров - люди мудрые и не поддаются такого рода давлению. Хотя это давление осуществляется, и кое-кто сдает свои позиции. Но некоторые главы церквей мужественно этому сопротивляются", - добавил первоиерарх РПЦ.