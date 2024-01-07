Патриарх Кирилл: единая позиция духовных лидеров поможет установить мир на Святой земле

Предстоятель РПЦ добавил, что пока об этом стоит только мечтать

ТАСС, 7 января. Активные совместные усилия мусульманских, иудейских и христианских лидеров по мирному урегулированию палестино-израильского конфликта помогли бы предотвратить дальнейшую военную эскалацию, пока же подобного единомыслия у религиозных лидеров нет. Об этом заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в интервью гендиректору ТАСС Андрею Кондрашову, которое вышло в эфир на телеканале "Россия-1".

"Если говорить о каких-то путях и средствах преодоления этого конфликта и вообще примирения людей, мне кажется, что нужно очень активно вовлекать религиозных лидеров: и уважаемых мусульманских лидеров, и иудейских, и христианских лидеров. Потому что если между лидерами и вождями этих групп будет действительно установлено какое-то единомыслие по поводу того, что и как нужно делать для сохранения мира, то это единомыслие может быть реализовано в политических концепциях и повлиять на предотвращение дальнейшей военной эскалации", - сказал патриарх.

По его словам, пока об этом стоит только мечтать. "Как я понимаю, при всем желании некоторых религиозных лидеров активно включиться в эту проблематику не все получается так, как бы хотелось", - констатировал предстоятель РПЦ.

Отвечая на вопрос о том, как найти дорогу к миру на Святой земле, он признал, что "речь идет в первую очередь о том, что существует достаточно сильное напряжение между арабским и еврейским населением". Это напряжение, напомнил патриарх, "родилось не сегодня, оно существовало и в прошлом".