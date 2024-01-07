Патриарх Кирилл поздравил предстоятелей Древних восточных церквей с Рождеством

Глава РПЦ подчеркнул, что в эти светлые дни верующие вновь приобщаются к дивной и непостижимой тайне боговоплощения

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил предстоятелей Древних восточных церквей, отмечающих Рождество Христово по юлианскому календарю, с праздником. Телеграмма опубликована на сайте Московского патриархата.

"Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил с Рождеством Господа и Спасителя Иисуса Христа предстоятелей Древних восточных церквей, отмечающих этот праздник 7 января. Кроме того, в Армянской апостольской церкви Рождество и Богоявление празднуются одновременно 6 января. В частности, поздравительные послания направлены патриарху Коптской церкви Тавадросу II, верховному патриарху и католикосу всех армян Гарегину II, католикосу Киликийскому Араму I, патриарху Эфиопскому Абуне Матфию", - говорится в сообщении.

Предстоятель Русской православной церкви подчеркнул, что в эти светлые дни верующие вновь приобщаются к дивной и непостижимой тайне боговоплощения, воздают хвалу Создателю за явленную любовь к роду человеческому.

"В нынешний непростой период истории наш общий долг - противостоять разделениям и сугубо молиться спасителю о водворении мира среди народов земли, через совершение добрых дел прославляя имя Христово", - сказал патриарх. Он также пожелал предстоятелям Древних восточных церквей крепости сил и обильной помощи Божией в их дальнейшем высоком служении.