Президент и премьер Литвы поздравили верующих с православным Рождеством

Новый год и Рождество

Ингрида Шимоните призвала "к совместному созданию доброго уюта и единства, к открытию сердец ближнему"

ВИЛЬНЮС, 7 января. /ТАСС/. Президент Литвы Гитанас Науседа и премьер-министр Ингрида Шимоните поздравили верующих с православным Рождеством. Их пожелания православным и старообрядцам страны размещены на интернет-страницах главы государства и главы правительства.

"Мы заново открываем гармонию различия всех людей доброй воли Литвы. Пусть диалог и духовное единство помогают нам строить будущее Литвы", - написал президент.

"Сколько бы ни было испытаний, боли и повседневных забот, свет веры пробивается сквозь тучи разочарования. Призываю к совместному созданию доброго уюта и единства, к открытию сердец ближнему". - говорится в тексте премьер-министра.

Согласно официальной статистике, православных в Литве насчитывается 4,1% от всего населения страны, старообрядцев - 0,8%. Православная община - вторая по численности после католической конфессии. В Литве действуют около 50 православных приходов.