Названа причина смерти внука Хрущева

Алексей Аджубей умер от острой сердечной недостаточности

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Острая сердечная недостаточность стала причиной смерти внука первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Алексея Аджубея, который умер накануне в возрасте 69 лет. Об этом сообщили ТАСС.

"По предварительным данным, причиной смерти Алексея Аджубея стала острая сердечная недостаточность. Говорить о следах насилия оснований нет. Экспертизы продолжаются", - сказал собеседник агентства. По его словам, на лбу у мужчины выявлена гематома. Откуда она могла появиться, устанавливается.

Аджубей умер в своей квартире на Тверской улице в центре Москвы. Он перестал отвечать на звонки, поэтому его знакомые начали беспокоиться и приехали к нему. Дверь в квартиру пришлось вскрывать. Когда удалось попасть в квартиру, он уже был мертв.

Аджубей родился в 1954 году. Он был сыном дочери Хрущева Рады и советского журналиста Алексея Аджубея, который в разные годы был главным редактором газет "Комсомольская правда" и "Известия".