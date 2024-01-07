В России в праздновании Рождества приняли участие более 1,4 млн человек

Официальный представитель МВД Ирина Волк отметила, что нарушения не выявлены

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Свыше 1,4 млн человек в 6 тыс. населенных пунктах РФ приняли участие в празднования Рождества Христова, нарушений не допущено. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В торжествах в 6 тыс. населенных пунктов РФ приняли участие более 1,4 млн человек. В Москве в кафедральном соборе храма Христа Спасителя на торжественном мероприятии, проведенном Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, присутствовало около 2,5 тыс. человек", - написала она в Telegram-канале. В новых регионах РФ в 72 населенных пунктах проведено 167 мероприятий, посвященных празднованию Рождества, в которых приняло участие более 12,7 тыс. человек.

В обеспечении правопорядка во время рождественских богослужений принимали участие около 43 тыс. сотрудников полиции во взаимодействии с военнослужащими Росгвардии, представителями общественных формирований, добровольных народных дружин и работников частных охранных организаций.

Полицейские провели предварительные обследования зданий, в которых проводились праздничные службы, и прилегающих к ним территорий. Возле 10,5 тыс. православных храмов и монастырей дежурили наряды патрульно-постовая служба и представители других подразделений. Безопасность дорожного движения обеспечили сотрудники Госавтоинспекции. "Принятыми мерами нарушений общественного порядка не допущено", - отметила представитель МВД.