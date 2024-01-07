В Лыткарине сообщили о штатной работе котельной

В администрации городского округа сообщили, что теплоснабжение вернулось к норме

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Все дома в Лыткарине обеспечиваются теплом в полном объеме после устранения последствий сбоя в работе местной котельной. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе администрации городского округа.

"В 16 часов 5 января на подаче центрального отопления было зафиксировано снижение параметров теплоносителя, в связи с чем в системе теплоснабжения произошло понижение температуры в теплоносителе. В работе котельной номер 1 МП "Лыткаринская теплосеть" произошел сбой, вызванный скачком напряжения подаваемой электроэнергии. 06:50 6 января завершены восстановительные работы. Теплоноситель вышел на нормативные параметры", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в период сбоя отключения отопления и горячего водоснабжения не было, котельная продолжала работу на первом котле со сниженными параметрами теплоносителя.

Сейчас объекты жизнеобеспечения в Лыткарине работают в штатном режиме.