В Чехове почти всем жителям вернули электричество

В городе со 2 января происходили локальные перебои

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Подмосковные энергетики вернули электроснабжение почти всем жителям Чехова, где со 2 января происходят локальные перебои, сообщила пресс-служба Министерства энергетики Московской области.

"Несмотря на сложную погодную ситуацию, энергетики "Россети Московский регион" продолжают удерживать ситуацию с бесперебойным электроснабжением, в том числе на наиболее проблемных участках Подмосковья. Так, на 9 утра 7 января в городском округе Чехов были запитаны практически все потребители. В совокупности на территории округа работают 27 передвижных электростанций", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ночь с 6 на 7 января восстановлено электроснабжение в населенных пунктах Пешково, Мальцы, Покров, Венюково, Новый Быт. После технического обслуживания резервного источника снабжения электроэнергией возобновлено электроснабжение в Чепелево и Мелихово.

В пресс-службе добавили, что в городском округе Солнечногорск за последние сутки восстановлено электроснабжение жилых домов по улице Никольская в деревне Никольское. В поселке Поваровка работает резервный источник питания, обеспечивающий электроснабжение в период восстановительных работ. Включено электроснабжение жилых домов по улице Славянская в деревне Белавино и квартала дачной застройки Белавино-2, а также квартала дачной застройки Семейный парк в деревне Задорино и других населенных пунктов.

Для разгрузки сети в округе продолжается установка резервных источников электроснабжения мощностью от 250 до 700 кВА, специалисты проводят ремонт на энергооборудовании. Энергетики отрабатывают заявки от потребителей в деревне Дулепово, дачном поселке Поварово, деревне Повадино, селе Алабушево.

"Энергетики просят с пониманием отнестись к возможным неудобствам, связанным с более длительным, до 24 часов, возобновлением подачи электроэнергии по причине тяжелых погодных условий и нагрузок, на которые не рассчитаны поселковые электросети в условиях сильных холодов. С целью недопущения повреждения электрооборудования из-за перегрузок, необходимо соблюдать потребление мощности в объеме, установленном договором на технологическое присоединение. И по возможности запастись резервными источникам электроснабжения - генераторами", - добавили в пресс-службе.

Оранжевый уровень погодной опасности объявили синоптики Гидрометцентра России 1 января в Москве и Подмосковье в связи с сильными морозами на пять дней. Впоследствии действие уровня было продлено до 7 января. В столичном регионе отмечалась аномально холодная погода со среднесуточной температурой на 7-15 градусов ниже климатической нормы.