На Хайнане около 90 автобрендов приняли участие в выставке экологических машин

Как сообщила газета "Хайкоу жибао", на автошоу представлено около 500 моделей

ХАЙКОУ /Китай/, 7 января. /ТАСС/. Порядка 90 брендов приняли участие в шестой Хайкоуской международной выставке автомобилей на альтернативных источниках энергии и умного подключенного автотранспорта, которая 5-8 января проходит на острове Хайнань. Об этом сообщила газета "Хайкоу жибао".

По сведениям издания, на автошоу, открывшемся в административном центре провинции городе Хайкоу, представлено около 500 моделей. Общая площадь павильонов, разместившихся в Хайнаньском международном выставочном центре, достигает 60 тыс. кв. м. Мероприятие организовано Китайским комитетом содействия развитию международной торговли, Китайской международной торговой палатой и Международным выставочным центром КНР. В качестве исполнителей выступают Управление коммерции города Хайкоу и компания Beijing Zhongmao Guoqi Economic and Trade.

"С 2030 года Хайнань полностью запретит продажу автомобилей на ископаемом топливе. В этом контексте местный рынок авто на альтернативных источниках энергии имеет большие перспективы", - прокомментировала компания Xiaopeng Motors, открывшая на выставке свой стенд.

В период проведения автошоу организаторы оборудовали под открытым небом демонстрационную зону, которая позволяет путем симуляции различных ситуаций на дороге наглядно представить посетителям особенности новых экологических транспортных средств.

Как отмечают авторы газеты, к концу 2023 года рынок автомобилей на альтернативных источниках энергии Хайнаня занял первое место среди регионов Китая по уровню внедрения экологических транспортных средств. Таким образом, в провинции сложилась уверенная тенденция к вытеснению машин на традиционных видах топлива.

"Мы с оптимизмом рассматриваем рынок автомобилей на альтернативных источниках энергии в Хайкоу и надеемся привлечь внимание как можно большего количества потребителей", - сообщил китайский автопроизводитель IM Motors, представивший на автошоу свои новинки.