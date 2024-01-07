В санаториях ЦВО почти 6 тыс. военнослужащих прошли реабилитацию в 2023 году

В пресс-службе округа отметили, что в учреждениях разработали комбинированные методы, совмещающие физическую нагрузку, психоэмоциональную релаксацию и физиотерапию

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 января. /ТАСС/. Почти 6 тыс. участников специальной военной операции (СВО) прошли в 2023 году реабилитацию и восстановление по специальным комбинированным программам в филиалах санаторно-курортного комплекса "Приволжский" Центрального военного округа (ЦВО) в Сибири, на Урале и Поволжье. Об этом сообщили в пресс-службе округа.

"В течение 2023 года около 4 000 военнослужащих прошли медицинскую реабилитацию в санаториях округа и более чем для 2 000 участников СВО были разработаны индивидуальные программы медико-психологического восстановления. Для повышения эффективности реабилитационных программ в санаторных учреждениях ЦВО разработаны комбинированные методы, совмещающие физическую нагрузку, психоэмоциональную релаксацию и физиотерапию: иглорефлексотерапию, спа-процедуры, сухие углекислые ванны, гидропроцедуры и мануальную терапию. Кроме того, в учреждениях предусмотрено семейное проживание", - говорится в сообщении.

Центральный военный округ охватывает территорию трех федеральных округов и 29 субъектов РФ. В состав округа входит несколько заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, авиабаза Кант в Киргизии и подразделения в Казахстане. Штаб расположен в Екатеринбурге.