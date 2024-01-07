В Зимбабве совершили первое в истории православное богослужение на Рождество

Литургию отслужил председатель Миссионерского отдела Патриаршего экзархата Африки Георгий Максимов

ХАРАРЕ, 7 января. /ТАСС/. Праздничное православное богослужение на Рождество Христово впервые в истории совершено в Хараре. Литургию отслужил председатель Миссионерского отдела Патриаршего экзархата Африки иерей Георгий Максимов. В богослужении, которое состоялось в клубе посольства России в Хараре, приняли участие сотрудники российской дипмиссии, соотечественники, проживающие в Зимбабве, православные зимбабвийцы.

"Православная община Зимбабве впервые приняла участие в праздничной службе на Рождество Христово, - рассказал священник корреспонденту ТАСС. - Обряд был совершен в приспособленном помещении на территории посольства, но мы верим, что в будущем в Хараре будет возведен православный храм, будет создан церковный хор. Православные приходы основаны более чем в 30 из 54 стран Африки, в том числе в Анголе, Бурунди, Замбии, Камеруне, Кении, Кот-д'Ивуаре, на Мадагаскаре, в Нигерии, Руанде, Танзании, Того, ЮАР. Православная церковь приходит африканцам на помощь в самых сложных жизненных ситуациях. Например, в Малави мы помогали преодолевать последствия циклона и наводнения".