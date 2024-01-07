Путин исполнил мечту восьмилетней Кристины в рамках акции "Елка желаний"

Она мечтала побывать на Байкале

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Восьмилетняя Кристина Син из Сахалинской области загадала побывать на озере Байкал в рамках акции "Елка желаний", ее мечту исполнил президент России Владимир Путин. Кадры посещения Байкала девочкой и ее семьей были показаны в эфире телеканала "Россия-24".

"Байкал, привет! Я счастлива", - сказала она.

Девочке восемь лет, она живет в Южно-Сахалинске. Несмотря на особенности здоровья, она учится на "отлично", занимается спортивной аэробикой и любит делать что-то своими руками.

Всероссийская акция "Елка желаний" проводится с 2018 года. Она помогает исполнить новогодние желания детей, оказавшихся в трудной ситуации, сирот, детей с ограниченными возможностями, а также одаренных ребят. По всей стране устанавливаются новогодние елки, украшенные шарами с детскими мечтами. С этого года акция проводится "Движением первых" при поддержке Росмолодежи.

Всего за пять лет были исполнены мечты около 107 тыс. человек. Президент, премьер-министр, члены правительства и парламентарии активно поддерживают эту акцию.