В ВОЗ считают контролируемой ситуацию с микоплазменной инфекцией в России

Она не является угрозой, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Ситуация с распространением микоплазменной пневмонии в России находится под контролем. Об этом заявила ТАСС специальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.

"Буквально еженедельно национальный институт гриппа в Санкт-Петербурге, Роспотребнадзор связываются через всемирную систему, куда сообщается что было обнаружено и сколько случаев. Так что это все находится под надзором. Мы сейчас не видим в России какой-то значительный рост, который бы говорил о какой-то вспышке", - сказала она, отвечая на вопрос об опасности распространения микоплазменной пневмонии.

По словам представителя ВОЗ, эта инфекция "опасна прежде всего для детей и для уязвимых категорий", но не является новой угрозой. "Микоплазма - знакомый патоген, в этом ничего нового, - пояснила она. - Вследствие ковида надзор над респираторными заболеваниями усилился по всему миру. И, конечно, всегда делается анализ того, что вызывает пневмонию. Последние несколько месяцев, сначала в Китае, а потом в Европе и на других континентах, выросло число детей, заболевших пневмонией. И один из патогенов, которые вызывают пневмонию - микоплазма. В этом году мы больше видим микоплазму".

Вуйнович подчеркнула, что нужно беречь себя от любых респираторных патогенов, "но специально защищаться только от микоплазмы, а не от чего-то другого, невозможно, надо просто это учитывать". "Надо понимать, что сезон респираторных заболеваний всегда имеет смешанную картину разных патогенов, - продолжила она. - На этот момент каких-то особых тревог мы не видим, все находится под надзором национальной системы здравоохранения, они об этом знают и обмениваются информацией. Если будет что-то новое, то еженедельно это обновляется на нашем сайте, об этом оповещается министерство здравоохранения".

Вместе с тем глава ВОЗ в России обратила внимание на случаи кори в стране и рекомендовала проверить вакцинацию детей. "Как родитель я бы смотрела, находится ли мой ребенок под угрозой, потому что корь очень и очень заразна", - заключила представитель ВОЗ.