В Курской области восстановили нарушенное после обстрела со стороны ВСУ электроснабжение

Губернатор региона Роман Старовойт поблагодарил аварийные бригады за оперативность

ТАСС, 7 января. Электроснабжение в селе Козино Рыльского района Курской области, нарушенное после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), восстановлено. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Роман Старовойт.

"Электроснабжение в селе Козино после украинского обстрела восстановлено. Благодарю аварийные бригады за оперативность, а наших бойцов - за надежную защиту границы", - написал он.

Село Козино было обстреляно со стороны ВСУ, в результате чего часть населенного пункта осталась без света, также поврежден частный жилой дом.