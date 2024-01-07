Кириенко поздравил с Рождеством бойцов в госпитале в ЛНР

Глава региона Леонид Пасечник отметил, что "для восстановления здоровья военных делается все необходимое"

ЛУГАНСК, 7 января. /ТАСС/. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко поздравил с Рождеством бойцов, проходящих лечение в госпитале в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом сообщил в Telegram-канале глава региона Леонид Пасечник.

"Вместе с первым заместителем руководителя Администрации президента Российской Федерации Сергеем Кириенко поздравили со светлым праздником Рождества Христова участников специальной военной операции, которые находятся на лечении в Луганской Народной Республике. Нашим защитникам важно чувствовать поддержку и внимание, особенно в праздничный день", - написал Пасечник.

Он отметил, что "для восстановления здоровья наших военных делается все необходимое". "После осмотра лечебных палат, рентгеновского и УЗИ кабинетов передали госпиталю новый портативный аппарат для ультразвуковой диагностики. Он поможет медикам быстрее и качественнее оказывать помощь пациентам. В госпитале работают не только луганские врачи, вместе с ними наших военных поднимают на ноги специалисты из других регионов России. От души поблагодарили медработников, которые не жалеют сил и времени для того, чтобы раненые ребята как можно быстрее восстановили здоровье", - добавил Пасечник.