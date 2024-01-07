Сотни православных христиан встретили Рождество в Свято-Троицком соборе в центре Парижа

Во время богослужения прихожанам огласили послание митрополита Корсунского и Западноевропейского Нестора

ПАРИЖ, 7 января. /ТАСС/. Сотни православных парижан встретили Рождество в Свято-Троицком соборе в центре Парижа. Передает корреспондент ТАСС с места события.

Во время богослужения прихожанам было оглашено рождественское послание митрополита Корсунского и Западноевропейского, патриаршего экзарха Западной Европы Нестора. Он поздравил всех, кто пришел в храм "разделить великую радость о пришествии в мир Сына Божия".

Свято-Троицкий собор построен на территории Российского духовно-культурного православного центра, открытого в Париже на основе договоренностей между руководителями двух стран. Храм возведен по проекту французского архитектора Жан-Мишеля Вильмотта. При сооружении собора был использован знаменитый бургундский известняк, примененный также при строительстве Лувра и собора Парижской Богоматери.

Французская католическая газета La Croix назвала этот храм на набережной Бранли, расположенный рядом с Эйфелевой башней, "символом впечатляющего возвращения православия на российскую и мировую авансцену". По мнению издания, возведение этого собора, увенчанного пятью золотыми куполами, "обеспечило России беспрецедентную по своему престижу витрину на Западе".

Всего в нескольких сотнях метров выше по течению Сены ее берега связывает мост Александра III. Мост был сооружен в 1896-1900 годах в ознаменование союза Франции и России, у истоков которого стоял этот император-миротворец. По соседству проходит Франко-российская авеню, названная так в прошлом столетии в знак дружбы между двумя народами. Теперь эта дорога ведет к храму.