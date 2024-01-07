Жителей новых регионов предупредили о резком понижении температуры

С 8 января также ожидаются снегопады и метели

МЕЛИТОПОЛЬ, 7 января. /ТАСС/. Спасатели предупредили жителей Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей о резком понижении температуры более чем на 10 градусов, снегопадах и метелях с 8 января. Сообщения об этом распространили ГУ МЧС этих регионов.

В Донецке в настоящее время плюс 2 градуса и нет снега. В Геническе Херсонской области воздух прогрелся до плюс 15 градусов, осадков также нет. "Понижение температуры до 10 градусов мороза, снег, метель, гололед, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, местами сильные. Комплекс метеорологических явлений: гололедно-изморозевые отложения, на дорогах гололедица, порывистый ветер 15-20 м/с ожидаются в ДНР в течение суток 8 января, ночью и в первой половине дня 9 января", - говорится в сообщении ГУ МЧС по ДНР.

На территории ЛНР и в Херсонской области сильный снег, метель, усиление восточного ветра до 15-18 м/с ожидается утром и днем 8 января. В Запорожской области спасатели не исключают непогоду уже с 7 января.

Жителям регионов рекомендуют ограничить перемещения в непогоду и соблюдать правила безопасности.