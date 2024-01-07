Личный секретарь Бенедикта XVI сообщил, что он страдал от "грязи в церкви"

Георг Генсвайн рассказал, что, когда первым узнал о намерении Папы Римского отречься от престола, пытался отговорить его от этого решения

РИМ, 7 января. /ТАСС/. Отрекшийся от престола Папа Римский Бенедикт XVI страдал от "грязи в церкви", главным образом в связи со скандалом о педофилии. Тем не менее, как рассказал его личный секретарь монсеньор немецкий прелат Георг Генсвайн, не это послужило причиной его отречения.

"Он чувствовал большую ответственность. Уже будучи кардиналом, он видел, что большая проблема церкви - не в преследованиях и нападках извне, но грязь внутри. И это дорого ему стоило. Мы не видели его плачущим, потому что он контролировал эмоции, но он очень страдал от этой грязи", - приводит его слова газета Corriere della Sera. Он рассказал, что, когда первым узнал о намерении Папы отречься от престола, пытался отговорить его от этого решения. Он также уточнил, что это произошло не по конкретной причине или из-за скандалов о гей-лобби, ватиканского банка, педофилии или "Ватиликса" (утечки конфиденциальных документов - прим. ТАСС). "Он не сбежал, у него не было ни моральных, ни физических сил нести всю эту ответственность", - добавил Генсвайн.

31 января 2022 года исполнился год со дня смерти 95-летнего 265-го по счету понтифика в миру Йозефа Ратцингера, взошедшего на престол Святого Петра в 2005 году после смерти Иоанна Павла II. В 2013 году он стал первым за более чем полвека отрекшимся главой Римско-католической церкви, который избирается на пожизненный срок. Последние 10 лет жизни он провел в статусе почетного Папы на покое в бывшем монастыре на территории Ватикана. Его похороны в начале прошлого года прошли со всеми почестями, его могила - в подземной части собора Святого Петра.