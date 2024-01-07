Посольство РФ в Шри-Ланке подтвердило гибель в результате ДТП туриста из России

Как заявил заведующий консульским отделом диппредставительства Герман Федоров, дипмиссия оказывает помощь родственникам погибшего

НЬЮ-ДЕЛИ, 7 января. /ТАСС/. Посольство России в Шри-Ланке подтвердило сообщения местных СМИ о гибели российского туриста в результате ДТП 5 января. Как сообщил корреспонденту ТАСС заведующий консульским отделом диппредставительства РФ в островном государстве Герман Федоров, посольство оказывает помощь родственникам погибшего.

"5 января около 21:00 (18:30 мск - прим. ТАСС) произошло ДТП с участием автобуса, в котором находилась группа туристов из России. Автобус столкнулся с грузовиком. Один человек погиб, еще нескольким россиянам была оказана медпомощь", - рассказал Федоров.

"Российское посольство оказывает помощь родственникам погибшего, в том числе в оформлении необходимых документов для доставки тела россиянина на родину", - добавил собеседник агентства.

Он отметил, что остальные пострадавшие граждане РФ после оказания им первой помощи были отпущены из больницы. Полиция ведет расследование обстоятельств происшествия.