Отколовшиеся от православной епархии Литвы священники планируют построить себе храм

Как отметил глава константинопольского экзархата Юстинус Кивилоо, для решения этой задачи необходима финансовая поддержка

ВИЛЬНЮС, 7 января. /ТАСС/. Группа священников, отколовшихся от православной Виленско-Литовской епархии Московского патриархата и перешедшие в каноническое подчинение Константинопольской патриархии, намерены построить в Литве собственный храм, а пока служат в католических костелах. О планах отколовшихся в эфире национального радио LRT сообщил Юстинус Кивилоо, назначенный главой создающегося в Литве константинопольского экзархата.

"В Литве - я об этом слышал - говорят о том, что надо отобрать церкви, относящиеся к Московскому патриархату. Я категорически против. Нам надо построить собственный храм", - сказал он.

Как отметил Кивилоо, для решения этой задачи необходима финансовая поддержка. "Верю, что нас поддержат люди доброй воли, литовские, и, возможно, зарубежные предприятия", - заявил священник. По его словам, в Литве насчитывается десять общин, которые пошли за отколовшейся группой. "Для храма нам уже предложено место в Вильнюсе", - утверждал Кивилоо. Он прибыл в Литву из Эстонии, где параллельно действуют структуры Московского и Константинопольского патриархатов.

Константинопольский патриарх Варфоломей, находившийся в марте 2023 года с визитом в Вильнюсе, заявил, что видит возможности создания в республике экзархата Константинопольского патриархата.

Конфликт убеждений

Визит Варфоломея проходил на фоне конфликта в Виленско-Литовской епархии. Пять ее священников были лишены митрополитом Иннокентием сана. Они заявили, что на фоне происходящего на Украине следует пересмотреть каноническую принадлежность епархии с возможным переходом под власть константинопольского патриарха. Иннокентий утверждал, что подавляющая часть верующих отрицательно относится к этой идее.

Варфоломей после этого заявил, что в рамках своих полномочий возвращает сан этим пяти священникам, так как принятое главой епархии решение вызвано якобы не религиозными критериями, а их высказываниями о конфликте на Украине.

Как отмечал советник патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Николай Балашов, намерение Варфоломея создать в Литве экзархат является продолжением его захватнической политики с целью разрушения церковного единства.