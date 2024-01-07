В "Фобосе" предупредили об изменчивой погоде в Москве и области

Аномальное похолодание длится в столичном регионе больше недели

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Аномальные холода сохранятся в Московском регионе до понедельника включительно. Затем погода станет "мягче", температура повысится до минус 1 - минус 6 градусов, но ждать комфортной и мягкой зимы не стоит, температурные показатели и погодные условия будут колебаться всю неделю, рассказал ТАСС ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец.

"Пальма первенства до сих пор принадлежит далекому 1893 году, тогда средняя температура была минус 21,6 градуса. Сейчас она пока на отметке в минус 19,9 градуса. Сегодняшние рождественские морозы ударили под утро, было минус 24,2 на ВДНХ, по области местами в Клину мороз окреп до минус 30,4 градуса. Соответственно, согласно метеостатистике, такие морозы в среднем в ночь на Рождество бывают не чаще одного раза в 9-10 лет. Что касается прогнозов на предстоящую неделю, смягчение холода будет, но ждать теплой, комфортной, какой-то евро- или скандинавской зимы, я бы не стал. Мало того, период этого бесснежья будет прерван, и неделя будет чередоваться очень разными погодными условиями", - сказал собеседник агентства, отметив, что колебания температуры и погодных условий будут происходить всю неделю из-за чередования циклона и антициклона.

Аномальное похолодание длится в столичном регионе уже больше недели, однако морозы не являются рекордными. По словам Тишковца, среднемесячная температура воздуха на 14 градусов ниже положенной климатической нормы для второго зимнего месяца, однако нынешний январь пока не самый холодный в истории метеонаблюдений.

Предстоящая неделя

По словам специалиста, предстоящая ночь ожидается без осадков, в Москве снова ударит мороз до минус 23 - минус 25 градусов, по области - 22-27 градусов ниже нуля. Такие температурные показатели как минимум на 12 градусов ниже положенной нормы. Днем москвичей ожидают минус 14 - минус 16 градусов, жителей Подмосковья - минус 13 - минус 18 градусов.

"Во вторник погода начнет меняться, скажется влияние тыловой части ложбины Северо-Атлантического циклона, поэтому небо нахмурится, пройдут скоротечные заряды снега. Соответственно, холод смягчится, ночью минус 10 - минус 15, днем минус 6 - минус 11 градусов. В среду мы окажемся в самом центре циклона, поэтому снегопады усилятся вновь, в основном ночью. Соответственно, снеговые тучи будут смягчать выхолаживание воздуха, и температура повысится до минус 2 - минус 7 градусов. <...> Утром еще будет небольшой снег, а днем уже солнечно, без осадков, и опять похолодание - до минус 6 - минус 11 градусов", - сказал Тишковец.

11 января теплый фронт принесет очередную порцию снегопадов и метелей, ночью погода будет минус 10 - минус 15 градусов, днем потеплеет до минус 1 - минус 6 градусов. 12 января в тылу циклона вновь похолодает до минус 12 - минус 17 градусов, ожидаются кратковременные заряды снега, метель. Антициклон принесет солнечную погоду без осадков, однако ожидается похолодание до минус 10 - минус 15 градусов. В ночь на на 13 января температура понизится до минус 17 - минус 22 градусов. Большую часть дня осадки маловероятны, однако вечером пойдет теплый фронт нового циклона, ожидаются снегопады и температура на уровне минус 5 - минус 10 градусов. 14 января потеплеет еще больше: ночью прогнозируют минус 8 - минус 13 градусов, днем минус 2 - минус 7 градусов, ожидается снежная погода.

"Очень значимые колебания, очень неустойчивая погода, но она по-зимнему неустойчива. Мы остаемся в хороших минусах, температурный режим изредка будет возвращаться в норму. Будет плюс снежного покрова, высота которого сейчас составляет на ВДНХ 21 см при норме 25 см, МГУ - 26 см, Тушино - 22 см, в Московской области, в Волоколамске 33 см. За следующую неделю в результате этих периодических атак циклонов сугробы у нас подрастут на 5-10 см. То есть у нас будет и холод, и снег, и сугробы, даже чуть выше нормы, ну или вернемся в норму. Весь набор январской погоды у нас будет на предстоящей рабочей неделе", - сказал Тишковец.

Нагрузка для инфраструктуры

Отвечая на вопрос о проблемах в Подмосковье, специалист "Фобос" отметил, что аномальные морозы не могли не сказаться на инженерной инфраструктуре, поскольку она в целом рассчитана на определенные средние климатические показатели. "Конечно, для столичного региона такие морозы не являются чем-то необычным, они случались и раньше, и рекорды не побиты, но это аномальный холод. <...> Для таких аномальных температур инфраструктура должна быть заточена все-таки на такие колебания температурного режима", - сказал Тишковец.

4 января в результате аварии без отопления остались жители микрорайона Климовск в подмосковном Подольске. На теплотрассе от котельной ЗАО "КСПЗ" были обнаружены три утечки, в результате чего несколько домов остались без тепла. По итогам проведенных аварийно-восстановительных работ котельная была запущена, однако после на объекте выявили технические неполадки. 6 января глава городского округа Григорий Артамонов сообщил о введении режима ЧС локального характера. Из-за морозов отопительная система замерзла, в результате чего при запусках появлялись новые прорывы на магистральной линии и в домах. По последним данным, без тепла в Климовске остаются еще 149 тыс. жителей 128 многоквартирных домов.

"Это как раз тот случай, когда при строительстве, при сдаче любых объектов инфраструктуры, при строительстве домов, теплосетей, электрических сетей и так далее необходимо всегда проводить проверку на экстремальные температуры. Должна быть метеорологическая экспертиза или климатическая экспертиза, чего зачастую просто не делается", - заключил собеседник агентства.