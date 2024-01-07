В проекте "Знание.ВДНХ" приняли участие более 36 тыс. человек в 2023 году

Мэр Сергей Собянин отметил, что в рамках проекта прошло более 680 мероприятий

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Участниками образовательного проекта "Знание.ВДНХ" в Москве, в рамках которого проходят лекции, концерты и спектакли, в 2023 году стали более 36 тыс. человек, сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

"В 2023 году в проекте "Знание.ВДНХ" прошло свыше 680 мероприятий, в них участвовали больше 36 тыс. человек. Это бесплатная образовательная программа, которая была запущена в 2016-м. Она объединяет ведущих ученых, исследователей, экспертов из различных областей науки и искусства", - написал мэр.

Он отметил, что в 2023 году проект разделили на два направления - лекторий и арт-лаборатория ВДНХ. Большая часть лекций известных ученых и экспертов была на темы искусства и культуры. А в рамках арт-лаборатории состоялись театральные спецпроекты и иммерсивные спектакли, а также концерты джазовой и экспериментальной, фолк- и этномузыки на крыше павильона "Рабочий и колхозница" и в Музее "Слово".

Собянин добавил, что одним из важных научно-познавательных проектов осени стал фестиваль "Проектируем будущее", особое внимание в образовательной программе было уделено космосу и авиации.