"Троица" пробудет в храме Христа Спасителя до 23 июня

После этого икону переместят в Троице-Сергиеву лавру

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Икона Троицы преподобного Андрея Рублева будет находиться в храме Христа Спасителя до дня Святой Троицы 23 июня, после чего ее переместят в Троице-Сергиеву лавру. Об этом объявлено во время телетрансляции праздничной рождественской вечерни из храма Христа Спасителя , которую совершает Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

"Икона Живоначальной Троицы кисти преподобного Андрея Рублева была доставлена сюда 5 января, в канун Рождественского сочельника, и будет пребывать в храме до дня Святой Троицы, или Пятидесятницы, этот праздник в этом году выпадает на 23 июня. На Троицу она уже переместится в Троице-Сергиеву лавру, для Троицкого собора которой она и была изначально написана", - сказал ведущий трансляции на телеканале "ТВ-Центр", заведующий кафедрой церковной истории Московской духовной академии (на территории лавры) кандидат богословия Алексей Светозарский.

Как передает корреспондент ТАСС, перед началом патриаршего богослужения у входа в храм Христа Спасителя (ХХС) образовалась большая очередь из людей, желающих попасть на праздничную службу. В то же время очередь из родителей с маленькими детьми выстроилась с другой стороны к Залу церковных соборов ХХС. Там перед вечерней прошла Рождественская елка, в которой также принял участие предстоятель Русской православной церкви, обратившийся к детям со словами напутствия.

Икона "Троица" была доставлена в ХХС из Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика И. Э. Грабаря, где она находилась под научным наблюдением в специальном помещении с климат-контролем. Древний образ был помещен в специальный киот и установлен у правого клироса храма. Ранее на сайте РПЦ сообщалось, что икона будет находиться в храме Христа Спасителя в дни празднования Рождества Христова.

15 мая 2023 года стало известно о решении президента РФ Владимира Путина передать Русской православной церкви икону "Троица", созданную преподобным Андреем Рублевым в первой четверти XV века. С 1929 года икона находилась в Государственной Третьяковской галерее. 12 июля патриарх Кирилл и министр культуры РФ Ольга Любимова утвердили договор о передаче "Троицы" Троице-Сергиевой лавре.