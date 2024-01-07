В Петербурге более 700 детей из семей участников СВО стали гостями рождественской елки

Они посмотрели спектакль "Щелкунчик" и получили памятные подарки

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Более 700 детей из семей участников специальной военной операции из разных регионов северо-запада страны приняли участие в организованной по инициативе председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко рождественской елке в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.

"По инициативе председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко более 700 ребят от семи до двенадцати лет, проживающих в Санкт-Петербурге, Пскове, Новгороде, Ленинградской и Мурманской областях, стали гостями праздника "Рождество Христово в Таврическом дворце", - сообщили в пресс-службе.

Как отмечается в сообщении, в интерьерах Таврического дворца ребята увидели декорации, посвященные истории Рождества, совершили символическое путешествие в "Город Вифлеем" и узнали, как Вифлеемская звезда привела волхвов к дому Марии с младенцем. "Побывали дети и в русской избе. Там они узнали, что такое сочельник, святки, колядки", - рассказали в пресс-службе.

Кроме того, как сообщается, гости праздника посмотрели рождественский спектакль "Щелкунчик" и получили памятные подарки.