В регионах ЦФО ожидается аномальный холод до 15 градусов ниже нормы

Предупреждение действует 8 и 9 января

ТАСС, 7 января. Спасатели распространили штормовые предупреждения об аномально холодной погоде 8 и 9 января в Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской и Рязанской областях. В регионах ожидаются температурные показатели ниже климатической нормы на 7-15 градусов, сообщается на сайтах региональных управлений МЧС.

"В период с 8 по 9 января на территории области (Липецкой - прим. ТАСС) сохранится аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха 18-22 градуса мороза, что на 11-15 градусов ниже средних многолетних значений", - говорится в сообщении управления МЧС по Липецкой области. Понижение температуры до минус 22 градусов ожидается и в Воронежской области.

До минус 20 градусов опустится столбик термометра в Орловской области, до минус 21 - в Курской. "Температура ниже климатической нормы на 8-13 градусов ", - отмечается в сообщении управления МЧС по Орловской области. В Рязанской области ночью 8 января ожидается 30-градусный мороз.

Спасатели призывают соблюдать осторожность при использовании отопительных приборов, а также одеваться по погоде.