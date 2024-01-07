Киров стал новогодней столицей России на 2024-2025 годы

Глава города Елена Ковалева надеется, что наделение статусом послужит стимулом для развития туризма и индустрии гостеприимства в регионе

КИРОВ, 7 января. /ТАСС/. Суздаль передал Кирову, который в 2024 году отметит свой 650-летний юбилей, символ новогодней столицы России - хрустальную снежинку. Церемония передачи прошла в Суздале и транслировалась на Театральной площади Кирова.

"Мы очень рады, что эстафету новогодней столицы передаем нашим друзьям, замечательному историческому городу, который в этом году отмечает свое 650-летие. И сейчас нас видят на площади в Кирове, мы поздравляем всех жителей Кирова с присвоением статуса Новогодней столицы", - сказала Бирюкова. Трансляция церемонии шла в Кирове в прямом эфире, снежинку вынесли на сцену Дед Мороз и победительница конкурса "Васнецовская снегурочка" Александра Власова.

Несмотря на морозную погоду, в Суздале и в Кирове собрались жители новогодних столиц, по телемосту они поприветствовали друг друга. Кировчан поздравили творческие коллективы, а на главной сцене Театральной площади прошел флешмоб с участием Дедов Морозов и Снегурочек.

"Вслед за другими городами - Нижним Новгородом, Новосибирском, Суздалем Киров - новогодняя столица России. Это значит, что будет много праздничных, добрых событий. Я надеюсь, что большое количество гостей приедут сначала на юбилейные мероприятия с июня по сентябрь, а затем новая волна гостей посетит Киров с ноября по январь 2025 года. Думаю, удивим, есть много хороших задумок, одна из них - возобновить добрую традицию [проведения] Вятской ярмарки", - рассказал журналистам губернатор региона Александр Соколов.

Изготовленную в городе Гусь-Хрустальном снежинку главе администрации Кирова Вячеславу Симакову вручила мэр Суздаля Алиса Бирюкова. Мастер запечатлел на снежинке узоры, созданные коньками посетителей катка в город.

Власти рассчитывают, что наделение города статусом "Новогодняя столица России" послужит стимулом для развития туризма и индустрии гостеприимства в регионе. "Славная история, богатые традиции, трудолюбивые и добрые люди, которые живут в этом городе - все это достойно того, чтобы о нас еще больше узнали в стране. Уверена, что мы можем и удивить, и порадовать гостей нашего города, а это яркое событие войдет в историю нашего родного города", - отметила глава Кирова Елена Ковалева.

О проекте

Проект "Новогодняя столица России" реализуется министерством культуры РФ с 2012 года. Киров стал 13-м городом, получившим статус новогодней столицы России. Город, который отметит в 2024 году свой 650-летний юбилей, перенял эстафету от Суздаля. Отбор кандидатов проводит экспертная комиссия, которая обращает внимание на опыт организации масштабных мероприятий, наличие площадок для проведения праздников, уровень развития инфраструктуры, способность города справиться с наплывом туристов.