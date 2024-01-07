В Пакистане произошел сбой в работе соцсетей перед телемарафоном оппозиции

Он был посвящен сбору средств партией "Движение за справедливость"

ИСЛАМАБАД, 7 января. /ТАСС/. Массовый сбой в работе социальных сетей зафиксирован на территории Пакистана накануне телекампании по сбору средств оппозиционной партии экс-премьера Имрана Хана. Об этом сообщила международная служба мониторинга интернета NetBlocks.

"Показатели демонстрируют массовый сбой в работе социальных сетей, включая X (ранее Twitter - здесь и далее прим. ТАСС), Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) и YouTube, по всему Пакистану", - говорится в тексте.

Отмечается, что это произошло перед началом телемарафона по сбору средств пакистанской оппозиционной партией "Движением за справедливость", которое ранее возглавлял Хан.