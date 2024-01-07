На границе Литвы с Белоруссией очередь фур уменьшилась в 10 раз

По состоянию на 17:00 мск на четырех автомобильных переходах на пропуск в Белоруссию стояли 180 грузовиков

ВИЛЬНЮС, 7 января. /ТАСС/. Очереди грузовых машин на въезде из Литвы в Белоруссию уменьшились в 10 раз по сравнению с декабрем 2023 года. Об этом свидетельствуют данные на сайте дирекции контрольно-пропускных пунктов балтийской республики.

По состоянию на 16:00 (17:00 мск) на четырех автомобильных переходах в очереди на пропуск в Белоруссию стояли 180 грузовиков. Максимальное время ожидания, прогнозируемое ведомством, составляло 19 часов.

В середине декабря бывали дни, когда более 1 700 фур простаивали в очереди. На некоторых переходах пропуска приходилось ждать до шести суток. Сотни водителей, осуществляющих международные грузовые перевозки, оказались вынуждены встретить Новый год в очереди на границе.