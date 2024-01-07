Директора Tesla и SpaceX предположили, что Маск употребляет наркотики и вредит бизнесу

По их словам, эти проблемы миллиардера могут сказаться на деятельности компаний и судьбе принадлежащих ему активов

НЬЮ-ЙОРК, 7 января. /ТАСС/. В совете директоров компаний Tesla и SpaceX, которыми владеет миллиардер Илон Маск, беспокоятся, что его проблемы с психическим здоровьем, а также якобы употребление предпринимателем наркотических веществ может сказаться на деятельности компаний и судьбе принадлежащих ему активов. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Как отмечает издание, поводом для тревоги служат "противоречивые взгляды, откровенные высказывания и провокационные выходки" Маска. Причиной такого поведения, указывает WSJ, считают его "творческий склад характера", проблемы с психическим здоровьем, а также последствия стресса и недосыпания. Однако в последнее время представители Tesla и SpaceX начали высказывать предположения, что предприниматель принимает запрещенные вещества. Доказательств представители компаний не предоставили.

При этом собеседники газеты указывают, что дальнейшее поведение и предполагаемое употребление наркотиков, вероятно, "поставит под угрозу" заключение со SpaceX многомиллиардных государственных контрактов. В таком случае могут пострадать активы инвесторов на сумму около $1 трлн, десятки тысяч сотрудников, которые лишатся рабочих мест, и даже американская космическая программа. Это связано с тем, что на данный момент, как поясняет WSJ, SpaceX - единственная компания, которая доставляет астронавтов Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства на Международную космическую станцию и обратно на Землю.

В то же время адвокат предпринимателя Алекс Спиро опроверг слова представителей компаний об употреблении Маском наркотиков и подчеркнул, что миллиардер "регулярно проходит проверки" на содержание запрещенных веществ в крови. По словам Спиро, предприниматель "ни разу не провалил" подобное тестирование.