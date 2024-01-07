Москвичи совершили более 426 тыс. поездок в рождественскую ночь

Наиболее востребованными станциями метро стали "Охотный ряд", "ВДНХ" и "Китай-город"

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Московский транспорт перевез более 426 тыс. пассажиров в рождественскую ночь, что на 30% больше, чем в 2023 году, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Мы по традиции продлили работу городского транспорта в Рождество. Москвичи смогли доехать до храмов и церквей, а мы обеспечили максимальную безопасность и комфорт поездок <...>. Спасибо московской полиции и службам безопасности за работу. Всего в эту ночь московский транспорт перевез более 426 тыс. пассажиров - на 30% больше, чем годом ранее", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Максима Ликсутова.

Он добавил, что наиболее востребованными станциями метро стали "Охотный ряд", "ВДНХ" и "Китай-город". На метро и МЦК москвичи совершили 293 тыс. поездок, на МЦД - 29 тыс., а на наземном транспорте (с учетом трамваев) - более 104 тыс.