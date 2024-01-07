В прокуратуре заявили об улучшении ситуации с отоплением в Подмосковье

В ведомстве отметили, что после вмешательства органов устранены последствия аварий и произведены ремонтные работы в нескольких городах области

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Ситуация с отоплением улучшилась в некоторых городах Подмосковья после вмешательства прокуратуры области. Об этом сообщили в прокуратуре Московской области.

"После вмешательства органов прокуратуры устранены последствия аварийных ситуаций и произведены необходимые ремонтные работы в Лыткарино, Солнечногорске, Воскресенске, Сергиевом Посаде, Балашихе, Химках, Щелково и других городах Московской области", - говорится в сообщении.

В настоящий момент восстановлена подача тепла в более 400 многоквартирных домов и свыше 3 тыс. домовладений, в которых проживают свыше 110 тыс. человек. "В связи с допущенными нарушениями федерального законодательства главам городских округов и руководителям ресурсоснабжающих компаний внесено 26 представлений, решается вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности за нарушения нормативов обеспечения населения коммунальными услугами", - сообщили в надзорном ведомстве.

По поручению прокурора Московской области Сергея Забатурина городские и районные прокуроры выезжают на места коммунальных аварий, проводят прием пострадавших граждан, контролируют мероприятия по восстановлению надлежащего функционирования работы котельных и подаче отопления. "В результате надзорного сопровождения увеличено количество аварийно-ремонтных бригад, задействованы мобильные подстанции и блочно-модульные котельные", - сообщили в ведомстве.

В Подольске городская прокуратура взяла под контроль ход и результаты расследования уголовного дела по факту ограничения подачи теплоснабжения в жилые дома и социальные учреждения города.

Аномальное похолодание длится в столичном регионе уже больше недели. По словам ведущего специалиста центра "Фобос" Евгения Тишковца, 7 января среднемесячная температура воздуха на 14 градусов ниже положенной климатической нормы для второго зимнего месяца.