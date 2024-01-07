Ростовские поисковики проведут экспедиции по местам боев народного ополчения в 2024 году

Руководитель объединения "Миус-фронт" Андрей Кудряков отметил, что поисковые работы пройдут на территории восьми муниципальных районов региона

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 января. /ТАСС/. Поисковики одного из крупнейших в Ростовской области поискового отряда "Миус-фронт" в 2024 году планируют провести не менее трех экспедиций на местах боев подразделений народного ополчения в годы Великой Отечественной войны. К поисковым работам предполагается привлечь молодежные объединения, сообщил ТАСС руководитель поискового объединения Андрей Кудряков.

"Мы хотим посвятить нашу работу бойцам донского народного ополчения. Это и Ростовский полк народного ополчения, и молодежные истребительные отряды, и казачьи кавалерийские добровольческие части. Казаки одни из первых выставили много кавалерийских полков. Так, например, казачьи подразделения были созданы в Сальском, Азовском районах. Каждый крупный район Ростовской области выставил свое ополчение, но судьба добровольческих подразделений сегодня малоизвестна. На местах их боев мы планируем проведение минимум трех больших "Вахт памяти", - сказал Кудряков.

По его словам, поисковые экспедиции отряда "Миус-фронт" пройдут на территории восьми муниципальных районов Ростовской области, в том числе в Неклиновском, Мясниковском и Зерноградском районах, на территории линии Миус-фронта. В "Вахтах памяти" примут участие не менее 100 человек, в том числе молодежные казачьи и патриотические организации, историки.

"Нам предстоит провести комплексную работу, мы уже начали большую работу с архивами по сбору данных. Все наши экспедиции сопровождаются съемками, поэтому одним из результатов поисковых экспедиций станет создание фильма и выпуск альманаха, который будет включать как поисковые, так и архивные материалы", - добавил Кудряков.