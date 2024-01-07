Патриарх Кирилл заявил, что число храмов в Москве достигло 400

Предстоятель РПЦ отметил, что еще более 200 церквей только предстоит построить

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Число новых и старых храмов в Москве достигло уже 400, и еще более 200 церквей предстоит построить в столице. Такие данные привел в проповеди после праздничной рождественской вечерни в храме Христа Спасителя Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

"Очень многие люди стали принимать участие в строительстве храмов - не только своим вниманием и заботой, но и своим материальным вкладом. И ведь действительно чудо Божие: мы построили больше двухсот храмов за это короткое время, и нам еще предстоит построить столько же. Но я ничуть не сомневаюсь, что если Господь всем нам даст силы, то доведем до конца эту замечательную программу строительства новых храмов, которых сегодня уже вместе со старыми - 400 в Москве", - сказал патриарх.

Ранее на заседании попечительского совета Фонда поддержки строительства храмов города Москвы предстоятель РПЦ сообщил, что всего благодаря программе в столице уже построен 241 храм. По словам патриарха, новые храмовые комплексы становятся культурными, просветительскими и даже социальными центрами, при них строятся воскресные школы и гимназии. Приходы организуют службы милосердия, центры помощи бедным и больным людям, многодетным семьям, ведут патриотическую работу.

Программа строительства православных храмов шаговой доступности (ранее - программа "200 храмов") - совместный проект Русской православной церкви и правительства Москвы. Программа, инициированная патриархом Кириллом в 2009 году, развернута во всех административных округах столицы, кроме Центрального, в том числе на территориях Новой Москвы. Ее цель - обеспечить густонаселенные районы города храмами в шаговой доступности.

Программа реализуется на благотворительные пожертвования. Для аккумулирования поступающих средств создан благотворительный Фонд поддержки строительства храмов города Москвы.