В Дагестане в 2023 году дополнительно провели ремонт 12 школ за счет экономии на торгах

Всего отремонтировано более 150 школ

МАХАЧКАЛА, 7 января. /ТАСС/. Власти Дагестана капитально отремонтировали более 150 школ в 2023 году, перевыполнив план на 9%. Благодаря сэкономленным на торгах средствам удалось дополнительно отремонтировать 12 школ, сообщил ТАСС министр образования и науки региона Яхья Бучаев.

"У нас изначально в программе был запланирован ремонт 141 здания 139 школ. Мы применили разрешенную норму федерального законодательства, в рамках которой сэкономленные средства по капремонту на торгах можно направить на увеличение результата. Дагестан был первым субъектом РФ, который эту норму отработал, после нас и другие субъекты тоже заявили свою экономию. Самый большой результат у нас, мы отремонтировали дополнительно 12 школ, итого у нас в 2023 году отремонтировано 153 здания", - сказал Бучаев.

По словам министра, на торгах удалось сэкономить 162 млн рублей.