Патриарх Кирилл на рождественской елке встретился с мальчиком, перенесшим 16 операций

Лука Стукалин из-за проблем с позвоночником до шести лет не мог ходить

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл перед началом рождественской елки в храме Христа Спасителя встретился с 11-летним школьником Лукой Стукалиным, который из-за проблем с позвоночником до шести лет не мог ходить. Видеозапись встречи распространила пресс-служба предстоятеля РПЦ.

Мальчик, проживающий с родителями в городе Волжский Волгоградской области, написал письмо патриарху, в котором рассказал о своей жизни, и первоиерарх Русской церкви пригласил Луку и его родителей на Патриаршую рождественскую елку в храм Христа Спасителя.

Отец мальчика, настоятель храма Новомучеников и исповедников церкви Русской в Волжском священник Иоанн Стукалин рассказал патриарху, что его сын перенес 16 операций под общим наркозом. "До шести лет не ходил. Когда забеременела матушка, нам сказали, что не будет ни ходить, ни думать, ни говорить. И вот - смотрите, какой мальчик", - сказал он.

"Чудный ребенок у вас", - сказал в ответ патриарх, благословил мальчика, потрепал ласково по голове и вручил ему подарок.

Сейчас Лука учится в четвертом классе, он также служит в храме пономарем. Своим небесным покровителем мальчик считает святителя-целителя Луку Крымского. Ребенок также преподнес подарок патриарху, который, по его словам, он сделал вместе с матерью своими руками.

"Здоровья, помощи Божией в жизни твоей, чтобы ты восходил от силы к силе, а самое главное - хранил веру в сердце и любовь к маме, к папе. А через эту любовь будешь иметь любовь ко всем людям, это самая великая добродетель", - напутствовал Луку патриарх. На прощание он сфотографировался с мальчиком и его родителями.