Официальный представитель президента ЮАР рассказал о его состоянии

Сирил Рамапоса находится в полном порядке и не был госпитализирован, сообщил Винсент Магвенья

ПРЕТОРИЯ, 7 января. /ТАСС/. Президент ЮАР Сирил Рамапоса находится в полном порядке и не был госпитализирован. Об этом сообщил официальный представитель главы государства Винсент Магвенья.

"Ходят злонамеренные слухи о состоянии здоровья президента и его госпитализации, - отметил он на своей странице в Х (ранее Twitter). - С президентом все в порядке, его ни разу не госпитализировали, не было никаких экстренных ситуаций. Он посетил встречу и решил провести остаток дня дома перед напряженной неделей."

В середине дня в социальных сетах ЮАР распространилась информация о том, что президент якобы потерял сознание и был доставлен в военный госпиталь. Администрация главы государства опровергла ее.