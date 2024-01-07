Жителям Херсонщины выплатили 51 млн рублей за поврежденное и утраченное жилье

В администрации региона уточнили, что выплаты произведены по 250 заявлениям

ГЕНИЧЕСК, 7 января. /ТАСС/. Власти Херсонской области выплатили более 51 млн рублей за поврежденное и утраченное жилье населению прифронтовой зоны, сообщается в Telegram-канале администрации региона.

"Более 51 млн рублей было выплачено жителям Херсонской области за поврежденное и утраченное жилье", - говорится в сообщении.

Уточняется, что "по 250 заявлениям граждан из Алёшек, Голой Пристани, Геническа, Каланчака, Каховки, Нижних Серогоз, Новой Каховки были произведены выплаты за поврежденное в результате ведения боевых действий жилье".