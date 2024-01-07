Премьер Канады поздравил православных с Рождеством

Джастин Трюдо пожелал "счастливого Рождества, наполненного миром и надеждой"

ОТТАВА, 7 января. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо поздравил православных христиан своей страны и всего мира с Рождеством.

"Хочу поздравить православных христиан, в том числе христиан-коптов и католиков восточного обряда, которые празднуют сегодня Рождество, - говорится в его специальном заявлении, распространенном пресс-службой главы правительства. - Этот день, имеющий большое культурное и религиозное значение, знаменует рождение Иисуса Христа по юлианскому календарю".

В своем послании Трюдо отметил, что православные христиане вносят заметный вклад в развитие североамериканской страны и ее общества. От имени правительства Канады премьер пожелал "счастливого Рождества, наполненного миром и надеждой".

В Канаде проживают свыше 500 тыс. православных, но не все из них отмечают Рождество по юлианскому календарю. Праздничные службы 7 января состоялись в храмах Русской православной церкви (РПЦ) и Русской православной церкви заграницей. В Канаде находятся более 20 патриарших приходов РПЦ. Крупнейшие из них расположены в Оттаве, Торонто и Эдмонтоне.