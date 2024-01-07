Президент США пообещал молиться о мире

ВАШИНГТОН, 7 января. /ТАСС/. Президент США Джо Байден поздравил православных христиан с Рождеством, заявив, что присоединяется к молитвам о мире.

"Я и [первая леди США] Джилл [Байден] желаем православным христианам в США и по всему миру счастливого Рождества. В это священное время мы вспоминаем о чуде рождения Иисуса Христа и о преобразующей любви, которую он принес в наш мир", - говорится в письменном заявлении Байдена, распространенном пресс-службой Белого дома.

"В этом году сердцем мы с множеством православных христиан, проживающих в охваченных войной регионах", - продолжил Байден, отметив, что "каждый человек создан по образу Божьему и заслуживает достойного отношения и уважения". "Мы скорбим по всем невинным жертвам и продолжаем противостоять преследованию и дискриминации любой группы людей на основании того, кем они являются, во что верят и как исповедуют свою веру", - заявил президент США.

"Мы благодарны за то, какой бесценный вклад православные христиане делают в нашей стране и государствах по всему миру, и присоединяемся к молитвам о мире в этом году", - заключил Байден.